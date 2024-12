Gwaihir | l’aquila reale salvata a Napoli

Leggi su Open.online

Un esemplare di aquiladel peso di 4 chili e con un’apertura alare di 2 metri è stato trovato disorientato e malconcio in una campagna in provincia didal Servizio veterinario dell’Asl2 Nord. L’animale, ribatezzato, come il re delle aquile del Signore degli Anelli, è stato affidato alle cure del Centro di Recupero Animali Selvatici (Cras) dell’ ateneo Federico II – Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali, attivo presso il presidio ospedaliero veterinario dell’Asl1 Centro.I veterinari, racconta l’agenzia di stampa Agi, hanno stabilizzato le sue condizioni cliniche, scoprendo che, dotata di un anello identificativo e microchip, era in realtà un esemplare detenuto legalmente e con un padrone. Grazie alla collaborazione con i Carabinieri Forestali Gruppo diNucleo Cites è iniziata così la ricerca del proprietario.