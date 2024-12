Iltempo.it - Gualtieri mette una “pezza” al caso Tony Effe: ecco i nuovi cantanti, la lista completa

Robertoalla fine ciuna “” suldi. La sera del 31 dicembre, per il concertone di Capodanno al Circo Massimo, si alterneranno sul palco Gabry Ponte, la PFM, l'Orchestraccia e l'Orchestra Popolare La Notte della Taranta. Insieme a loro Mariachiara Belardo e Don Cash “per - si legge in una nota del Campidoglio - una grande festa ad ingresso gratuito promossa da Roma Capitale e organizzata in collaborazione con RDS, che inizierà a partire dalle ore 21.30 e che proseguirà con il countdown di mezzanotte con Don Cash e Mauro Zavadava Mandolesi”. La vicenda legata alla partecipazione dial concertone a Roma ha acceso un acceso dibattito pubblico, dividendo opinioni tra sostenitori e detrattori del rapper. L'artista, noto per essere stato un membro della Dark Polo Gang, era stato inizialmente annunciato tra gli ospiti che si sarebbero esibiti al Circo Massimo la notte del 31 dicembre.