Getta due cagnolini in un torrente nel casertano. Un passante si precipita in acqua ma ne riesce a salvare solo uno. Il responsabile rischia il carcere

Lo hanno chiamato Mosè, perché si è salvato dalle acque. Ma purtroppo si è salvatolui, perché il suo fratellino non ce l’ha fatta. A Cava dei Tirreni, nelun 70enne, proprietario di un fondo agricolo, hato due cuccioli di cane nelCavaiola, col fine di sopprimere i due piccoli animali. Fortunatamente un abitante della zona ha visto la scena e si èto nell’gelida, riuscendo però aun esemplare. «Uno purtroppo muore tra le sue mani dopo pochi minuti, troppo violento l’impatto con le pietre da quell’altezza che costeggiano il fiume e l’era gelida. L’altro miracolosamente respira ancora, dopo anche un primo soccorso del suo salvatore ed arrivato in canile viene trasportato immediatamente in clinica, respira male e non ha temperatura, infatti gli esami radiografici confermano un versamento toracico», spiega nel racconto sui social Teresa, una volontaria del Canile Municipale di Cava de’Tirreni.