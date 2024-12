Ilnapolista.it - De Laurentiis: «Buon Natale a tutti. Che sia un giorno di felicità»

Aurelio De, presidente del Napoli, neldiha voluto ribadire i suoi auguri tramite un messaggio su X. Il presidente ieri era intervenuto anche su Radio Crc, radio Partner del Napoli.Su X, il presidente del Napoli ha scritto:“A nome di tutto il Calcio Napoli i miei più calorosi auguri di. Che sia undiper ognuno di voi: ritrovarsi e stare insieme in un clima di serenità e gioia. Aurelio De“.A nome di tutto il Calcio Napoli i miei più calorosi auguri di. Che sia undiper ognuno di voi: ritrovarsi e stare insieme in un clima di serenità e gioia.Aurelio De— AurelioDe(@ADe) December 24, 2024De: «Gli errori li ho fatti io, non voglio accusare nessun altro sennò la lista sarebbe troppo lunga»Il presidente del Napoli, Aurelio De, è intervenuto su Radio Crc, radio partner del Napoli, durante il programma radiofonico condotto da Umberto Chiarello per porgere gli auguri diai tifosi azzurri.