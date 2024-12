Ilfattoquotidiano.it - Concerto di Capodanno a Roma, è ufficiale: concerto al Circo Massimo con Gabry Ponte, Pfm, Orchestraccia e la Taranta

Nonostante il “caso Tony Effe” e il conseguente forfait di Mahmood e Mara Sattei, ilalsi farà.si prepara a salutare il 2025 con un cast completamente rinnovato, che spazia dall’energia dance dial rock progressive della Pfm, fino alle atmosfere folk dell’e della Notte della. Un evento gratuito, promosso daCapitale e organizzato in collaborazione con RDS, che promette di far ballare e divertire il pubblicono con un mix di generi e artisti per tutti i gusti. Sul palco, oltre ai già citatie Pfm, si alterneranno anche l’, l’Orchestra Popolare La Notte della, Mariachiara Belardo e Don Cash. Quest’ultimo, insieme a Mauro Zavadava Mandolesi, guiderà il countdown di mezzanotte.Il cambio di rotta dopo le polemicheLa scelta del nuovo cast arriva dopo giorni di polemiche e incertezze, scatenate dall’esclusione di Tony Effe, il trapperno i cui testi sono stati giudicati “lesivi della dignità delle donne” dal sindaco Gualtieri.