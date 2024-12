Oasport.it - ATP Brisbane 2025: le teste di serie e i possibili avversari di Berrettini. Suggestioni Djokovic e Kyrgios

Leggi su Oasport.it

Matteoè già pronto a ricominciare fin da prima dell’inizio della sua cavalcata agonistica, che l’anno scorso l’ha riportato alle soglie della zonadiin quota Australian Open. Un obiettivo abbastanza dichiarato, quello del romano, quando comincerà a farsi vedere a, nel Queensland.Ma il novero degliè di un rango realmente importante, a partire da Novak. Sotto la nuova, e clamorosa, gestione Andy Murray, il serbo comincia il suo percorso che vorrebbe portarlo a rivincere a Melbourne per l’11a volta, in una questione praticamente da feudo che avrebbe una comparazione in Rafael Nadal al Roland Garros. Poichénon è testa di, può facilmente incontrare chiunque. E, dunque, anche l’ex numero 1 del mondo. Questo a meno di rinunce (abbastanza improbabili) di tre sopra il romano nell’entry list.