Liberoquotidiano.it - "Tutta politica, dalla testa ai piedi. Cosa dimostra": Gianfranco Fini, parole clamorose sulla Meloni

Giorgia"è lazione che se arrivi in alto partendomilitanza, quelstallo su cui sei assiso alla fine è più solido". Parola di, che in una lunghissima intervista concessa a Salvatore Merlo sul Foglio tesse le lodi della premier, deta "". "Integralmente.ai. Nel senso migliore del termine. Ha fatto la gavetta, ragiona seguendo gli assi cartesiani della, che sono quelli dati. Non dico che sia una scienza, la, ma quasi". Secondo l'ex presidente della Camera, storico ultimo leader del Movimento sociale, ex delfino di Giorgio Almirante, a capo della svolta di Fiuggi con la nascita di Alleanza nazionale e poi erede (mancato) di Silvio Berlusconi, di fatto il padre della "destra moderna" italiana, la discussione sull'opportunità di togliere o meno la Fiamma tricolore dal simbolo di Fratelli d'Italia "non è un tema, non è un problema.