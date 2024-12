Ilrestodelcarlino.it - Porto, l’approdo negato a 54 anni dal disastro Rodi

Ieri mattina San Benedetto ha reso omaggio alle vittime del mare con la cerimonia deche, quest’anno, si è tenuta all’interno del Museo del Mare. Tradizionalmente organizzato sulla Banchina Malfizia, da dove ogni anno parte un corteo verso il molo nord per la deposizione di corone commemorative, l’evento è stato spostato al coperto a causa del maltempo. L’versario della tragedia del motopeschereccio, avvenuta 54fa alla foce del Tronto, è una data simbolica per la comunità sambenedettese. Non solo per ricordare quel naufragio che spezzò vite e cuori, ma anche per commemorare tutti coloro che hanno trovato la morte in mare, svolgendo il proprio lavoro. A fare gli onori di casa è stato il sindaco Antonio Spazzafumo, affiancato dalla comandante della Capitaneria di, Alessandra Di Maglio, dall’onorevole Giorgio Fede e dal vescovo Gianpiero Palmieri.