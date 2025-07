Thomas D’Alba ucciso a Sumy militare italiano che combatteva per Kiev

Thomas D’Alba, 40 anni, originario di Legnano, ha scelto di mettere a rischio la propria vita per difendere l’Ucraina, abbandonando la carriera di musicista e il servizio nella Folgore. Volontario coraggioso, ha perso la vita a Sumy in battaglia, portando in sé il simbolo di un impegno senza confini. La sua storia è un esempio di solidarietà e dedizione che lascia un segno indelebile.

Un volontario che ha deciso prestare servizio in difesa dell'Ucraina. D'Alba aveva 40 anni ed originario di Legano, aveva servito nella Folgore e aveva poi lasciato il suo lavoro di musicista per andare a combattere con gli ucraini, è morto in battaglia. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Thomas D’Alba, ucciso a Sumy militare italiano che combatteva per Kiev

In questa notizia si parla di: alba - thomas - ucciso - sumy

Onore all’ex parà della Folgore Thomas D’Alba, eroe italiano morto al fianco degli ucraini per difendere l’Europa - Onore all’ex parà della Folgore, Thomas D’Alba, eroe italiano caduto al fianco degli ucraini per difendere l’Europa.

Thomas D'Alba, ex Folgore muore a Sumy: combatteva con Kiev. «È caduto in battaglia, difendendo l'Ucraina e l'; 40enne italiano morto combattendo a Sumy: è il settimo caduto; Thomas D'Alba muore a Sumy, l'ex folgore di Legnano combatteva al fronte ucraino: «Ha perso la vita per difend.

Guerra in Ucraina, morto in combattimento a Sumy il 40enne italiano ex Folgore Thomas D’Alba - D’Alba, ex militare della Folgore ed ex musicista, sarebbe morto nella regione di Sumy, nell’est dell’Ucraina. Scrive fanpage.it

Ucraina, media: ucciso a Sumy italiano che combatteva con esercito Kiev - A darne notizia è stato il creator e attivista ucraino Vladislav Maistrouk c ... Segnala msn.com