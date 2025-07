Al via domani i collegamenti marittimi del Metrò del Mare un’opportunità unica per scoprire angoli suggestivi della costa del Cilento

Metrò del Mare apre le sue rotte domani, regalando un modo innovativo e affascinante di esplorare la costa cilentana e amalfitana. Questa iniziativa di Alicost non solo semplifica gli spostamenti, ma trasforma ogni viaggio in un’emozionante avventura panoramica, svelando angoli suggestivi e scorci mozzafiato. Un’opportunità imperdibile per residenti e turisti di vivere il mare come mai prima d’ora: il Metrò del Mare è pronto a portarti verso nuove scoperte.

Da domani, domenica 6 luglio, prenderà ufficialmente il via il servizio di collegamenti marittimi del Metrò del Mare, un'iniziativa entusiasta pensata per facilitare la mobilità lungo le splendide coste cilentana e amalfitana. Questo servizio di trasporto via mare, gestito da Alicost, non solo rappresenta una comoda alternativa per spostarsi, ma promette anche di offrire un'esperienza panoramica senza pari per residenti e turisti. Il Metrò del Mare si articola su due linee distinte, ognuna con il proprio programma di operatività, in modo da soddisfare le diverse esigenze dei passeggeri. La Linea A1

