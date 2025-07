Un sondaggio giapponese classifica gli anime in base ai primi episodi più scioccanti di sempre

Un recente sondaggio giapponese ha svelato quali sono gli anime con i primi episodi più scioccanti di sempre, sorprendendo gli appassionati di tutto il mondo. Tra colpi di scena incredibili e rivelazioni improvvise, Detective Conan si aggiudica il primo posto grazie a una trasformazione surreale che ha lasciato senza fiato il pubblico. Questi momenti iconici dimostrano come un inizio forte possa catturare l’attenzione e lasciare un segno indelebile. Il sondaggio, infatti, mette in luce l’efficacia delle prime impressioni nell’universo anime.

Il sondaggio "Anime con primi episodi più scioccanti" di Goo Ranking ha classificato gli episodi pilota di anime in tutti i generi e le fasce demografiche disponibili. Un recente sondaggio giapponese ha incoronato il primo episodio più scioccante dell'animazione, lasciando Yu Yu Hakusho e Attack on Titan al secondo e terzo posto. A vincere è Detective Conan, con una trasformazione improvvisa e surreale che ha stregato il pubblico. Il sondaggio, condotto da Goo Ranking, mette in fila le scene più spiazzanti mai viste in un pilot anime. Il Giappone elegge i debutti anime più sconvolgenti Era il 1992 quando Yu Yu Hakusho si presentò al mondo con un pilot che non lasciava spazio alla prevedibilità: Yusuke Urameshi, teppista dal cuore più grande delle sue risse scolastiche, muore . 🔗 Leggi su Movieplayer.it