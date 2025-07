Bruscolotti | Spero che Osimhen resti al Napoli

Giuseppe Bruscolotti, leggenda del Napoli, rivela il suo pensiero sulla possibile permanenza di Osimhen e l’attuale entusiasmo attorno alla squadra. Ricorda il celebre abbraccio della città a Diego Maradona nel 1984, simbolo di passione e amore incondizionato per il club. Napoli di nuovo favorito? La vera forza sta nella volontà e negli acquisti futuri, perché il cuore napoletano è pronto a sognare ancora.

Giuseppe Bruscolotti, ex calciatore del Napoli, è intervenuto a Stile Tv durante Salite sulla Giostra. Queste le sue parole: “5 luglio 1984? Non c’ero perché mi trovavo in vacanza, l’ho vissuto anch’io da lontano; fu l’abbraccio della città per Diego e lì già si è visto tutto l’amore della gente per lui. Napoli di nuovo favorito? Quando vinci è normale che sei favorito, poi dipende da quella che sarà la campagna acquisti, ci si sta adoperando per allestire una squadra di livello che possa disputare quattro competizioni. Ci sono tutti i presupposti per un’ottima annata e bisogna avere fiducia in tutti, il Napoli dispone di liquidità e la società sa come comportarsi. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com