Lotto e Superenalotto oggi | estrazione e numeri vincenti di sabato 5 luglio

seguire le estrazioni in tempo reale e scoprire subito se la fortuna è dalla vostra parte. Non lasciatevi sfuggire l’occasione di vincere uno dei premi più ambiti del momento: il jackpot di oltre 22 milioni di euro! Rimanete sintonizzati e scoprite i numeri vincenti di oggi, perché la prossima grande vincita potrebbe essere proprio dietro l’angolo.

Nuova estrazione di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto oggi 5 luglio 2025. La sestina vincente vale un montepremi di 22,2 milioni di euro: segui su questa pagina la diretta a partire dalle ore 20.00 per scoprire i numeri vincenti. L’ultimo “6” è stato centrato il 20 marzo a Roma, quando un fortunato giocatore, con una schedina da tre euro, si è aggiudicato il montepremi da 88,2 milioni. Se vi siete persi l’esito di qualche concorso passato, potete controllare il nostro archivio storico delle estrazioni. Articolo in aggiornamento. Superenalotto. Quote. Lotto. Simbolotto. 10eLotto. Superenalotto. Questi sono i numeri vincenti del Superenalotto, che insieme compongono la sestina vincente: Numero Jolly: Numero Superstar: Quote. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it