Esplosione Roma arriva la notizia peggiore | È sicuro!

Roma si trova di fronte a una crisi ambientale senza precedenti: l'esplosione in via dei Gordiani ha rilasciato diossine, sostanze altamente tossiche. I dati ufficiali di Arpa Lazio confermano le ipotesi più preoccupanti, mettendo in allerta cittadini, esperti e autorità . È fondamentale agire subito per proteggere la salute pubblica e l'ambiente. La città deve affrontare questa emergenza con decisione e responsabilità , perché il rischio è troppo grande per essere ignorato.

Arrivano i primi dati ufficiali sul livello di inquinamento atmosferico dopo l’ esplosione avvenuta in via dei Gordiani, nella periferia est di Roma. E confermano le ipotesi peggiori: l’incendio divampato ieri ha effettivamente generato diossine, sostanze altamente tossiche che si sprigionano in seguito alla combustione di materiali plastici e composti chimici. Il rilevamento è stato condotto da Arpa Lazio, che ha installato uno strumento di campionamento dell’aria nelle immediate vicinanze del sito colpito. Il risultato più allarmante riguarda la concentrazione di diossine-TEQ, che ha raggiunto 1 picogrammo per metro cubo (pgm3), un valore dieci volte superiore alla media stimata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità per aree urbane (0,1 pgm3). 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Esplosione Roma, arriva la notizia peggiore: “È sicuro!”

In questa notizia si parla di: esplosione - roma - arriva - notizia

Roma, spenti tutti i focolai causati dall’esplosione al Prenestino - Roma può tirare un sospiro di sollievo: tutti i focolai scatenati dall'esplosione al Prenestino sono stati domati, garantendo la sicurezza dei residenti.

ULTIM'ORA - Le drammatiche conseguenze: esplosione a Roma, la notizia arrivata ora. E l'annuncio delle autorità : cosa sta succedendo (VIDEO) Vai su Facebook

Ma chi ha deciso di mettere la notizia dell'esplosione del deposito GPL a Roma dopo ben 16 minuti dall'inizio, al @Tg3web ? L'ufficio stampa di qualche compagnia oil&gas a caso? Vai su X

Esplode un distributore a Roma, paura e oltre 40 feriti; Esplosione a distributore Gpl: 50 i feriti, 2 sono gravi. Monitorata la qualità dell'aria; Esplosione a Roma: il camion, l'incendio e lo scoppio nel distributore Gpl. «Come una bomba». Almeno 50 feriti, aperta un'inchiesta, «rischi da inalazione per la salute»| Le notizie in diretta.

Esplosione Roma, l'agente ferito: "Consapevole del pericolo, lo rifarei" - Dopo l'esplosione di ieri al distributore Gpl di via dei Gordiani l'agente ferito Francesco D'Onofrio racconta la sua terribile esperienza. msn.com scrive

Esplosione in via dei Gordiani a Roma, parlano i poliziotti D'Onofrio e Neri: "Ci ha travolti ma lo rifaremmo" - Dopo l'esplosione a Roma parlano due poliziotti intervenuti in via dei Gordiani: "Lo rifaremmo, siamo addestrati per questo". Come scrive virgilio.it