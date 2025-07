Era di Trani l’operaio morto sotto il sole nelle Marche Savino Lettini lascia moglie e tre figli

La tragica vicenda di Savino Lettini, operaio di 51 anni deceduto sotto il sole nelle Marche, ci ricorda quanto il lavoro possa essere rischioso e imprevedibile. Dopo aver lasciato Trani per affrontare il cantiere ferroviario ad Ancona, Savino ha lasciato una moglie e tre figli, testimoniando il sacrificio quotidiano di tanti lavoratori. Il suo ricordo vive nel cuore di chi lo ha conosciuto, anche grazie al gruppo Fidas di cui faceva parte.

Aveva 51 anni. Il suo turno era cominciato alle 5. Da un mese si era trasferito ad Ancona per lavorare in cantiere ferroviario. Spesso, per questo lavoro, trascorreva lunghe settimane lontano da casa. Il ricordo del gruppo Fidas di cui faceva parte. 🔗 Leggi su Repubblica.it