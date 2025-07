L’anime con il maggior numero di episodi supera one piece e dragon ball

Nel vasto universo degli anime, una serie si distingue per la sua incredibile longevità, superando addirittura iconici titoli come One Piece e Dragon Ball. Questa produzione, vera e propria leggenda vivente, ha conquistato generazioni di appassionati grazie alla sua capacità di rinnovarsi nel tempo e di mantenere un successo costante. Scopriamo insieme quale anime detiene il record di episodi e rappresenta un vero monumento alla passione e alla dedizione degli animatori e dei fan.

Nel panorama delle serie animate di lunga durata, molte sono le produzioni che si sono distinte per il loro impegno e la loro longevità. Tra queste, spiccano titoli come One Piece e Dragon Ball, noti a livello internazionale per il numero elevato di episodi e per l'importanza nel mondo degli anime. Esiste un'altra produzione che supera ampiamente questi record, rappresentando un vero e proprio monumento alla continuità e alla tradizione televisiva giapponese. Sazae-san: il programma televisivo più duraturo al mondo. Una produzione ininterrotta dal 1969. Sazae-san è riconosciuta ufficialmente come il più lungo show animato in assoluto.

