Morto Thomas D'Alba ex Folgore e musicista | è il settimo italiano caduto in Ucraina

La tragica notizia della perdita di Thomas D’Alba, ex militare e musicista originario di Legnano, si aggiunge al doloroso elenco degli italiani caduti in Ucraina. A soli 40 anni, Thomas aveva scelto di combattere dalla parte giusta, lasciando alle spalle la musica per unirsi ai combattenti ucraini contro l’invasione russa. Il suo coraggio e sacrificio ci ricordano quanto sia preziosa la libertà.

Un altro nome si aggiunge alla lista degli italiani caduti nella guerra in Ucraina. Si chiamava Thomas D’Alba, aveva 40 anni, ed era originario di Legnano, in provincia di Milano. Dopo aver militato nella Folgore, aveva abbandonato le armi per inseguire la passione della musica. Ma due anni fa ha deciso di lasciare tutto per unirsi ai combattenti ucraini contro l’invasione russa. Sarebbe morto a metà giugno nella regione di Sumy, secondo quanto riferisce l’attivista ucraino Vladislav Maistrouk, che lo conosceva e ne ha dato notizia sui social. Al momento non ci sono conferme ufficiali, ma Avvenire ha ottenuto riscontri indipendenti sulla sua scomparsa. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Morto Thomas D’Alba, ex Folgore e musicista: è il settimo italiano caduto in Ucraina: “Qui dalla parte giusta”

Onore all’ex parà della Folgore Thomas D’Alba, eroe italiano morto al fianco degli ucraini per difendere l’Europa - Onore all’ex parà della Folgore, Thomas D’Alba, eroe italiano caduto al fianco degli ucraini per difendere l’Europa.

