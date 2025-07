Tajaniius Italiae in linea con programmaFdI era d' accordo

Tajani e il centrodestra puntano con decisione sull'Ius Italiae, un passo importante per favorire l'integrazione e riconoscere i giovani meritevoli dopo dieci anni di scuola dell'obbligo. Questa proposta, in piena linea con i principi del nostro programma elettorale, mira a promuovere una cittadinanza più inclusiva e meritocratica. Ora, si apre un dibattito nato dal desiderio di costruire una società più giusta e coesa, al di là delle logiche di governo passate.

"I giovani che hanno compiuto la scuola dell'obbligo, 10 anni con profitto, possono secondo noi chiedere la cittadinanza. E' un modo per integrare veramente. Bisogna integrare come dice l'articolo 6 del nostro programma elettorale". Lo Ius Italiae "è assolutamente in sintonia con il programma del centrodestra. Vogliamo aprire un dibattito a livello parlamentare" e "non c'entra nulla il governo". "In passato, nella scorsa legislatura, anche FdI era favorevole". Lo ha detto il vicepremier Antonio Tajani a Tolfa. "La riforma della giustizia è la priorità delle priorità", insieme alle "tasse", "la terza sono i diritti". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Tajani,ius Italiae in linea con programma,FdI era d'accordo

Meloni bacchetta Tajani sullo Ius Scholae: "Non è una priorità, concentriamoci sul programma" - Meloni bacchetta Tajani sullo Ius Scholae, sottolineando che non è tra le priorità dell'agenda governativa.

