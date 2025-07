Decreto Flussi forse è la volta buona | l’Oim plaude al governo di Giorgia Meloni Politica audace e lungimirante

Il recente Decreto Flussi, approvato dal governo Meloni, segna una svolta audace e lungimirante nella politica migratoria italiana. L’Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim) ha espresso il suo plauso, sottolineando la visione strategica del provvedimento. Il nuovo decreto, valido dal 2026 al 2028, ridefinisce le quote di ingressi regolari nel nostro Paese, aprendo nuove opportunità per i migranti e rafforzando il ruolo dell’Italia come porta d’Europa.

L’Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim) ha accolto con favore l’adozione da parte del governo di Giorgia Meloni del nuovo Decreto Flussi. Si tratta del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri approvato lunedì 30 giugno. Il provvedimento detta nuove regole sulle quote annuali degli ingressi regolari in Italia dei migranti che vogliono lavorare nel nostro Paese. AvrĂ validitĂ dal 2026 al 2028 e prevede l’ingresso totale di 500mila persone. (ANSA FOTO) – Notizie. 🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - Decreto Flussi, forse è la volta buona: l’Oim plaude al governo di Giorgia Meloni. “Politica audace e lungimirante”

