Aiutateci! turisti sorpresi dal maltempo sul Lago di Como Cosa è successo

a mantenere la calma e a mettersi in salvo, mostrando grande sangue freddo di fronte a un'improvvisa insidia. Il maltempo sul Lago di Como si è rivelato implacabile, ricordandoci quanto sia fondamentale rispettare le condizioni atmosferiche e agire con prudenza durante le attività all'aperto. Un episodio che invita tutti a non sottovalutare mai la forza della natura, anche in luoghi apparentemente tranquilli.

Il lago si era appena increspato quando il cielo ha cominciato a cambiare colore. Il vento, improvviso e violento, ha colto tutti di sorpresa. I cinque turisti erano su un sup, all’apparenza tranquilli, nel tratto di Mandello sul Lario, sulla sponda lecchese del Lago di Como. Poi, nel giro di pochi minuti, la situazione è precipitata. Le onde hanno rovesciato la tavola, trascinando i turisti in acqua. Spaventati ma lucidi, sono riusciti a raggiungere un gruppo di scogli, rimanendo bloccati in attesa di soccorsi. Intorno a loro, la pioggia battente e l’acqua che continuava a salire. Intervento coordinato nell’ambito dell’operazione “Lario Sicuro”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Aiutateci!”, turisti sorpresi dal maltempo sul Lago di Como. Cosa è successo

