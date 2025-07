Tour de France 2025 oggi | folle tappa 1 Philipsen prima maglia gialla Classifica | Remco e Roglic già in ritardo Ganna ritirato

Il Tour de France 2025 si apre con una tappa esplosiva a Lille, tra sorprese, cadute e strategie rischiose. La prima maglia gialla va a Philipsen, mentre Remco e Roglic si posizionano in vetta alla classifica generale, lasciando Ganna in ritardo e costretto al ritiro. Un inizio di corsa emozionante che promette ancora molte emozioni lungo le strade francesi. La gara è appena iniziata e il ritmo non si ferma: la sfida è aperta!

Lille (Francia), 5 luglio 2025 - La tappa 1 del Tour de France 2025 non delude le aspettative: √® subito spettacolo, con i colpi di scena che non mancano, cos√¨ come non mancano subito le cadute. Per questo motivo, escono di scena due cronoman: Stefan Bissegger e soprattutto Filippo Ganna, caduto a inizio frazione e ripartito prima di arrendersi a distanza di qualche chilometro. Il gi√† esiguo comparto degli italiani si riduce subito, da 11 a 10: tra essi c'√® Jonathan Milan, vittima del ventaglio aperto da Jonas Vingegaard (marcato subito a uomo da un attento Tadej Pogacar ) e dalla sua Visma-Lease a Bike insieme, tra gli altri, a Remco Evenepoel, Primoz Roglic, Florian Lipowitz e Geraint Thomas, che lasciano sull'asfalto subito 39". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net ¬© Sport.quotidiano.net - Tour de France 2025 oggi: folle tappa 1, Philipsen prima maglia gialla. Classifica: Remco e Roglic gi√† in ritardo, Ganna ritirato

Tour de France 2025, la tappa di domani Lauwin-Planque-Boulogne-sur-Mer: i big sono pronti per il primo scontro - il percorso, con salite e discese impegnative, promette scintille tra i grandi favoriti. La sfida di domani sarà un banco di prova importante per definire le gerarchie e scoprire chi avrà la meglio nella battaglia che si preannuncia infuocata.

