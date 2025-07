Ter Stegen Inter nessun contatto con il Barcellona per il portiere | le ultime di Fabrizio Romano

Le voci su un possibile trasferimento di Ter Stegen all’Inter si sono rivelate infondate. Fabrizio Romano ha chiarito che non ci sono stati contatti tra il portiere del Barcellona e i nerazzurri, spengendo sul nascere le speculazioni. Con Yann Sommer corteggiato dal Galatasaray, l'attenzione dell’Inter si concentra su altre soluzioni, ma per ora, nulla di concreto emerge. La situazione rimane aperta e da seguire attentamente.

Ter Stegen Inter, infondate le voci che avevano accostato il portiere ai nerazzurri. Fabrizio Romano ha chiarito come non ci siano stati contatti con il Barcellona. Spente praticamente sul nascere le voci di un possibile interesse dell’ Inter per Marc-André Ter Stegen. Con Yann Sommer corteggiato dal Galatasaray, i nerazzurri avranno sicuramente iniziato a guardarsi intorno, ma per ora non c’è stato alcun contatto con il Barcellona per il portiere tedesco. Come riportato da Fabrizio Romano, infatti, non ci sono stati né approcci né contatti tra le due squadre, per questo le voci trapelate nel pomeriggio sono da considerarsi infondate. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Ter Stegen Inter, nessun contatto con il Barcellona per il portiere: le ultime di Fabrizio Romano

In questa notizia si parla di: stegen - inter - barcellona - portiere

Ter Stegen all’Inter, clamoroso dalla Spagna: può essere l’erede di Sommer. Tutti i dettagli - Le ultime indiscrezioni dalla Spagna infiammano il mondo nerazzurro: l’Inter potrebbe presto mettere le mani su Marc-André ter Stegen, il portiere del Barcellona.

Sport - Il Barcellona ha retrocesso Ter Stegen a terzo portiere e sarebbe disposto a lasciarlo libero a zero in caso di offerta dell'Inter. I nerazzurri potrebbero essere interessati in caso di partenza di Sommer verso il Galatasaray. Ter Stegen è furioso con il B Vai su Facebook

Il Barca retrocede Ter Stegen a terzo portiere e lo lascerebbe partire a 0. L'Inter potrebbe essere interessata se Sommer lasciasse la squadra. Ter Stegen è furioso con il Barcellona per la fuga di notizie. Il tedesco ha rifiutato Gala e Monaco. [#SPORT via Vai su X

Ter Stegen fuori dal Barcellona, ci pensa l'Inter per sostituire Sommer: lo scenario; In Spagna – Barcellona libera gratis Ter Stegen per l’Inter. Il portiere è furioso: ritiene che…; Sommer-Galatasaray, l'Inter guarda in casa Barcellona per il portiere.

Pagina 0 | "Sommer-Galatasaray, l'Inter guarda in casa Barcellona per il portiere" - L'estremo difensore tedesco sarebbe infatti scivolato nelle gerarchie di Hansi Flick, dietro al nuo ... Scrive tuttosport.com

"Sommer-Galatasaray, l'Inter guarda in casa Barcellona per il portiere" - L'estremo difensore tedesco sarebbe infatti scivolato nelle gerarchie di Hansi Flick, dietro al nuo ... Da tuttosport.com