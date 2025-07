Tour de France pessima notizia per l’Italia! Addio improvviso dopo una caduta

Il Tour de France 2025 riserva una notizia sconvolgente per l’Italia: l'improvviso ritiro di Filippo Ganna a soli 71 km dal traguardo. Dopo una storica gara, il campione verbanese ha dovuto interrompere la sua corsa a causa di una caduta, lasciando il pubblico e la squadra senza il suo prezioso contributo. Un momento difficile, che mette in discussione le ambizioni italiane in questa edizione e solleva molte domande sul futuro del nostro ciclismo internazionale.

Una svolta inaspettata per Filippo Ganna al Tour de France 2025, che ha visto la sua corsa interrompersi a 71 chilometri dal traguardo. Dopo un’intensa competizione nella fase centrale della tappa, il ciclista verbanese ha deciso di abbandonare, capendo di non poter più contribuire alla sua squadra e alzando bandiera bianca prima del gran finale. Un colpo per l’Italia e Ineos. Il ritiro di Ganna è un duro colpo per l’ Italia, ancora alla ricerca di una vittoria di tappa dal 27 luglio 2019, quando Vincenzo Nibali vinse a Val Thorens. Anche per la Ineos Grenadiers si tratta di una perdita significativa, poiché avevano pianificato di fare affidamento su di lui come un gregario fondamentale per sostenere le ambizioni di classifica di Carlos Rodríguez. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Tour de France, pessima notizia per l’Italia! Addio improvviso dopo una caduta

