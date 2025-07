Real Madrid-Borussia Dortmund stasera quarti del Mondiale per Club | orario diretta TV e streaming gratuito

Stasera, alle 22:00 italiane, il MetLife Stadium di New Jersey accoglie una sfida imperdibile tra il Real Madrid e il Borussia Dortmund nei quarti del Mondiale per Club 2025. Due grandi del calcio europeo pronti a contendersi la semifinale in un match tutto da vivere, in diretta gratuita sia in TV che streaming. Ecco tutte le informazioni per non perdere nemmeno un istante di questa emozionante partita.

Stasera, sabato 5 luglio, alle ore 22:00 italiane, il Real Madrid affronterà il Borussia Dortmund ai quarti di finale del Mondiale per Club 2025. La sfida si giocherà al MetLife Stadium di New Jersey, lo stesso impianto dove si disputerà anche la finalissima del torneo. L'impianto ospita le partite interne sia dei New York Giants sia dei New York Jets ed ha una capienza di circa 82mila spettatori. La squadra allenata da Xabi Alonso è arrivata a questo appuntamento dopo aver eliminato la Juventus agli ottavi, mentre i tedeschi hanno avuto la meglio sui messicani del Monterrey.

