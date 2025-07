Guerra in Ucraina morto in combattimento a Sumy il 40enne italiano ex Folgore Thomas D'Alba

In un mondo che spesso preferisce l’indifferenza, il sacrificio di Thomas D’Alba, ex militare della Folgore e musicista, ci ricorda il valore del coraggio e della lotta per un ideale. La sua storia, tragicamente interrotta a Sumy, testimonia la ferma volontà di affrontare il rischio per difendere ciò in cui credeva. Continua a leggere e scopri l’ispirazione dietro il suo ultimo gesto di solidarietà e determinazione.

D'Alba, ex militare della Folgore ed ex musicista, sarebbe morto nella regione di Sumy, nell'est dell'Ucraina. Il ricordo di un amico: "Non riusciva a restare a guardare. Lasciò un impiego stabile per unirsi ai combattenti, rinunciando alla sicurezza e al comfort per affrontare il gelo, la fatica, il pericolo". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: ucraina - morto - sumy - folgore

"Antonio Omar Dridi è il quinto italiano morto in Ucraina". Compare la sua foto al memoriale dei caduti - Antonio Omar Dridi è il quinto italiano a perdere la vita nella lotta per la libertà ucraina. Il 9 maggio, in piazza dell'Indipendenza a Kiev, è stato commemorato insieme ad altri foreign fighter italiani che hanno risposto alla chiamata per difendere il popolo ucraino.

