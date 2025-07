Osimhen Vlahovic cosa c’è di vero sul possibile scambio di mercato tra Napoli e Juventus? Ecco come stanno le cose Rivelazione

Le voci di uno scambio tra Osimhen e Vlahovic fanno scalpore nel calciomercato, infiammando tifosi e analisti. Ma cosa c’è di vero? Secondo Carlo Alvino, a Radio Kiss Kiss Napoli, le ultime dichiarazioni smentiscono qualsiasi interesse reale da parte del Napoli per un trasferimento con i bianconeri. La questione rimane avvolta nel mistero, ma davvero queste trattative sono solo fantasie o una possibile svolta sta per emergere?

Osimhen Vlahovic, cosa c’è di vero? La rivelazione di mercato sui due attaccanti che stanno infiammando il calciomercato Juve. A Radio Kiss Kiss Napoli, Carlo Alvino ha commentato le voci sullo scambio Osimhen-Vlahovic. Le dichiarazioni sui bianconeri. ALVINO – «Quest’ultima parte per me resta un’assoluta sorpresa, non ho proprio notizie in merito. Il Napoli non è mai stato neanche lontanamente interessato a questo calciatore. Faccio fatica a capire chi l’ha proposto al Napoli e quando sia accaduto. Fermo restando chi l’ha scritto ha migliori informazioni delle mie. Ma posso dire che il Napoli non ha mai indicato in Vlahovic un calciatore utile e funzionale all’idea di calcio di Antonio Conte. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Osimhen Vlahovic, cosa c’è di vero sul possibile scambio di mercato tra Napoli e Juventus? Ecco come stanno le cose. Rivelazione

