Revel Summer Festival colpito da una tromba d’aria | 50mila euro di danni ma la festa continua

Revel Summer Festival a Treviglio sfida le avverse forze della natura: una tromba d’aria ha causato danni per oltre 50mila euro, distruggendo il padiglione espositivo e le strutture allestite. Ma la passione e la determinazione degli organizzatori hanno fatto sì che la festa continui, dimostrando che anche nei momenti più difficili, lo spirito di comunità trionfa. I danni sono devastanti, ma la voglia di non arrendersi è ancora più forte.

Treviglio. Una tromba d’aria ha provato a rovinare la festa, ma il Revel Summer Festival non si è fermato. Il violento maltempo che si è abbattuto su Treviglio nella mattinata di sabato ha devastato il padiglione espositivo di Treviglio Fiera già allestito in occasione della kermesse musicale che si concluderà domenica 13 luglio. Sedie, tavoli, gazebo, tensostrutture e attrezzature varie sono stati spazzati via in pochi secondi. I danni sono ingenti: stando a una prima stima si tratterebbe di almeno 50mila euro. “Un disastro – racconta Simone Foglieni, uno degli organizzatori del Festival -, ma nonostante la disperazione iniziale abbiamo deciso di lanciare un appello sui social e in poco tempo sono arrivati a darci una mano tantissimi ragazzi”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it