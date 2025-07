Frieren rilasciato il trailer della seconda stagione | L' avventura è finita ma la vita continua

Il tanto atteso trailer della seconda stagione di "Frieren - Oltre la fine del viaggio" è finalmente arrivato, promettendo nuove avventure e misteri da svelare. Dopo il successo della prima stagione, il team ha rivelato che l'epica saga continuerà su Crunchyroll, con un debutto previsto per gennaio 2026, portando i fan di tutto il mondo nel cuore di questa affascinante storia. L'attesa è finita: l'avventura non si ferma qui.

Il team della prima stagione ha rivelato un nuovo trailer per la seconda stagione dell'anime, svelando anche che Crunchyroll trasmetterà ancora la serie in streaming in tutto il mondo al di fuori dell'Asia. Durante l'Anime Expo, Crunchyroll ha svelato il trailer della seconda stagione di Frieren - Oltre la fine del viaggio, confermando la distribuzione globale (esclusa l'Asia) e un debutto previsto per gennaio 2026. Al timone un nuovo staff creativo, con lo studio Madhouse ancora una volta alle redini dell'animazione. Frieren: nuovo trailer, nuovo team e un viaggio che ricomincia Tra evocazioni di magia e silenzi intrisi di nostalgia, Frieren - Oltre la fine del viaggio si prepara a tornare sugli schermi con una seconda stagione, e lo fa con un nuovo trailer presentato in anteprima al panel Crunchyroll dell'Anime Expo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Frieren, rilasciato il trailer della seconda stagione: "L'avventura è finita, ma la vita continua"

