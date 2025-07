Roma sfuma De Cuyper | UFFICIALE il passaggio al Brighton

Roma sfuma de Cuiper: ufficiale il passaggio al Brighton. La prima settimana di luglio sta per concludersi e i giallorossi si stanno preparando alla nuova stagione, puntando a rafforzare una rosa già competitiva per conquistare la Champions League. Con Gasperini che indica la strada, il direttore sportivo Frederic si muove con precisione, consapevole che ogni scelta potrà fare la differenza nel prossimo campionato. Il futuro romanista si scrive ora, tra opportunità e grandi ambizioni.

La prima settimana di luglio sta per passare in archivio e la Roma si sta ambientando in questa finestra di calciomercato. I giallorossi desiderano operare di fino, per migliorare una rosa già di per sé ben fornita e raggiungere la qualificazione in Champions League. Gian Piero Gasperini avrebbe tracciato la strada da seguire, consapevole che serva qualche movimento per poter raggiungere traguardi di spessore. Il direttore sportivo Frederic Massara si starebbe sedendo a più tavoli, con il focus che andrebbe necessariamente alle corsie esterne. Se a destra il piano principale risulterebbe essere Wesley, dall'altro lato tutte le strade sembravano condurre ad una pedina in rampa di lancio.