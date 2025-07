F1 Gp Gran Bretagna 2025 | pole a Verstappen davanti a Piastri

Il Gran Premio di Gran Bretagna 2025 si apre con un emozionante colpo di scena: Max Verstappen conquista la pole position davanti a Oscar Piastri e Lando Norris, regalando spettacolo a Silverstone. La sfida inizia subito con intensità , mentre Ferrari fatica a trovare il ritmo, deludendo i tifosi. La griglia di partenza promette battaglie mozzafiato e una gara ricca di sorprese. Ora, lo spettacolo può davvero cominciare!

F1, nel Gp di Gran Bretagna Max Verstappen ha realizzato la pole position. L’olandese della Red Bull nel secondo e ultimo tentativo a Silverstone ha piazzato il miglior tempo in 1’24?892, davanti alle due McLaren di Oscar Piastri (+0?103) e Lando Norris (+0?118). A Silverstone delusione per le Ferrari. Delusione per la Ferrari: Lewis Hamilton è quinto a 203 millesimi davanti a Charles Leclerc, sesto a 229 millesimi dall’olandese. Quarta piazza per la Mercedes di George Russell (+0?137), mentre Kimi Antonelli è settimo (+0?482). Verstappen: “Qualifiche pulite, ultimo giro è stato sufficiente”. “Oggi era complicato per il vento, è cambiato in tutte le qualifiche. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - F1, Gp Gran Bretagna 2025: pole a Verstappen davanti a Piastri

