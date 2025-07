Sinner a Wimbledon restano tutti a bocca aperta | cos’è successo con Martinez

A Wimbledon, Sinner ha lasciato tutti senza parole con una prestazione straordinaria contro Martinez, battendolo con un netto 6-1, 6-3, 6-1 in meno di due ore. La sua forza e precisione hanno incantato il pubblico al Centre Court, confermandolo tra i favoriti per il titolo. Il racconto di questa vittoria memorabile continua a stupire appassionati e analisti, segnando un momento cruciale nel torneo. La sua determinazione promette ancora grandi emozioni.

Il numero uno del mondo ha travolto Pedro?Martinez con un netto 6?1,?6?3,?6?1, conquistando il passaggio del turno in meno di due ore. Un‚Äôesibizione di forza e precisione, priva di cedimenti, che conferma Sinner come uno dei favoriti per il titolo sui prati londinesi. Il pubblico di Centre Court ha assistito a una performance magistrale: Sinner non ha concesso nulla allo spagnolo, dominando ogni fase del match. Il racconto del match. Il primo set √® stato un monologo: 6?1 senza appello. Nella seconda frazione, anche se Martinez ha provato a reagire, Sinner ha mantenuto il controllo. Un break nel quinto game ha fissato il 6?3 finale, grazie alla solidit√† del suo servizio e a un devastante dritto incrociato.