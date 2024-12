Ilfoglio.it - Mappa fogliante di consigli per regali dell'ultimo minuto

Leggi su Ilfoglio.it

Dalla redazione del Foglio, un sincero augurio di buone feste e felice 2025! Ecco alcuniper doni e pensieri. Se non sarete soddisfatti, qui potete trovare la lista dei libri da leggereati sempre da noi (una buona lettura è sempre un buon regalo). Auguri! Super Goal! Non vi ricordate mai dove avete parcheggiato la macchina, dove avete lasciato le chiavi, dove avete messo il portafoglio, siete angosciati quando partite in aereo e spedite un bagaglio? Idea per voi: “Chipolo One Point”, permette di localizzare tutto, si installa facilmente, funziona anche su Android (27 euro). Volete ascoltare un podcast la sera, mentre siete a letto, o vedere un film, con il vostro tablet, senza strozzarvi con le cuffiette, senza perdere gli airpod in mezzo alle lenzuola, senza far impazzire il vostro vicino di letto o il vostro vicino di stanza? Idea per voi: Voerou Cuffie per dormire, fascia bluetooth (19 euro).