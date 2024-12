Ilfattoquotidiano.it - L’escursionista Maria Caterina Colosio precipita e muore sul Resegone: il ghiaccio, la caduta nel vuoto per 100 metri e l’ultimo post sui social

, 58 anni, di Adrara San Martino, viveva per la montagna. Una passione che traspariva in ogni aspetto della sua vita, dai suoisui, pieni di panorami innevati, fino alle parole di chi la conosceva bene: una donna sorridente, altruista, legata alla famiglia e sempre pronta a condividere emozioni con gli altri. Lunedì 23 dicembre,era partita con gli amici per un’escursione pre-natalizia ma ha trovato la morte sul versante lecchese delndo per oltre 100lungo un sentiero ghiacciato.L’incidenteL’allarme è scattato nel pomeriggio di lunedì.era in compagnia di un gruppo di amici quando l’incidente si è verificato. Laè avvenuta nella zona della ferrata De Franco, tra Pian Serada e la crestina che conduce al rifugio Azzoni.