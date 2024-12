Panorama.it - Le fatiche scudetto sotto l'albero di Natale

Dopo il Napoli, aggrappato a Meret per resistere all’assalto di Marassi. Dopo l’Atalanta, trascinata da uno straordinario De Ketelaere per avere ragione dell’Empoli, mai domo. Dopo tutto questo, ecco l’Inter poco brillante dell’antivigilia di, piegare non senza fatica il Como a San Siro.La notizia è che nessuna delle tre squadre che stanno comandando il campionato ha fatto passi falsi, ma è allo stesso modo vero che tutte hanno mostrato un lato debole con prestazioni discontinue e in larga parte al didegli standard abituali. Nessuna sorpresa, bisogna abituarsi: anche le rose più attrezzate come quelle di Inzaghi e Gasperini o chi, come Conte, può concentrarsi soltanto su una competizione hanno bisogno di rifiatare.È il prezzo che si paga a una stagione convulsa nel susseguirsi di appuntamenti.