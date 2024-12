Ilgiorno.it - I ritratti musicali di Klaus: "Ho iniziato per le ragazze. Le persone? Fatte di note"

Una tavolozza di. La storia deidi Claudio Alessandro Savoldi Bellavitis, in arte solo, ha una lunga storia. "Ho cominciato a descrivere musicalmente leall’età di 17-18 anni, per fare colpo sullee per accorciare le distanze emotive con amici e conoscenti", racconta il pianista-compositore milanese nato per una serie di coincidenze a La Spezia. "Poi il decennio passato negli Stati Uniti a realizzare colonne sonore m’ha reso automatico tradurre in musica qualsiasi stato emotivo vedessi sullo schermo, perché davanti ad un primo piano capisci lo stato d’animo che c’è pure dietro al movimento di un muscolo. Ad un certo punto mi sono reso conto che questa traduzione era diventata un vero e proprio linguaggio: incontravoche nella mia mente diventavano flussi di".