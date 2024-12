Napolipiu.com - Gazzetta: “Il Napoli pensa a Pellegrini, Raspadori può essere la chiave”

: “Ilpuòla”">Il capitano giallorosso vive un momento difficile nella capitale. Gli azzurri studiano la formula per gennaio con il cartellino dell’attaccante.Ilguarda in casa Roma per rinforzare il centrocampo richiesto da Antonio Conte. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Ladello Sport, gli azzurri avrebbero messo nel mirino Lorenzo, capitano giallorosso attualmente ai margini del progetto.Il quotidiano rosa descrive il profilo del centrocampista: “Un dieci vecchia maniera, centrocampista capace di illuminare dalla trequarti in su, ma pure di garantire equilibrio e fisicità in mediana. Arci bene, è proprio quello che serve oggi alper il salto di qualità in mediana. Una mezzala alla Hamsik o alla Zielinski, per intenderci.