Lanazione.it - Famiglia dei Santubaldari. Nuovo regolamento

GUBBIO Si è svolta domenica scorsa in una gremita Sala Trecentesca di Palazzo Pretorio, l’assemblea generale delladei, alla presenza del consiglio dei ceraioli anziani e del presidente Ubaldo Minelli. L’occasione era di quelle importanti, perché i ceraioli erano chiamati a rinnovare il documento che regola l’elezione dei capodieci del cero di Sant’Ubaldo per gli anni a venire. Due i documenti presentati, uno è stato scelto quasi all’unanimità. Ilprevede un "giro della brocca" che permette alle varie "manicchie" una concreta possibilità di avere il primo capodieci al proprio interno; si parte nel 2025 con la manicchia delle Case Popolari, proseguendo poi con le altre zone fino ad arrivare al 2031, anno in cui si deciderà se proseguire con questo documento o se modificarlo o addirittura redigerne uno