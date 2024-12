Pianetamilan.it - Ex Milan, il 2024 di Brahim Diaz: i suoi numeri al Real Madrid

Spesso criticato ma ora rimpianto,fa parte di quei giocatori con il quale il tifo rossonero ha condiviso il tipico "odi et amo". Due stagioni passate con il Diavolo, 124 presenze, 18 gol e 15 assist prima di tornare alla base Blancos, ovvero il. Uno scudetto vinto in Italia e tante le giocate spettacolari che hanno illuminato San Siro. Ma, adesso che sta per terminare anche questa annata, com'è andato ildi? La stagione 23/24, nonostante il ruolo di seconda linea, lo ha visto come uno dei protagonisti della doppia vittoria delin campionato e in Champions League. 44 presenze, molte delle quali dalla panchina, 12 gol e 9 assist: insomma, un ottimo bottino. E poi? In questa prima parte di stagione, complice il momento complicato che attraversano i Blancos,ha giocato solo 14 match, mettendo a segno un solo gol e firmando 2 assist.