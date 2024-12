Spazionapoli.it - Dal Napoli al Galatasaray: altro big azzurro in Turchia

MercatoUltimissime – Dopo l’arrivo del bomber Osimhen in estate ilci riprova, pronto l’assalto a unbig del.In casaci si prepara a terminare il 2024 con l’ultima partita stagionale in programma domenica. Al “Maradona” la sfida da vincere contro un Venezia penultimo per restare attaccati alla vetta della classifica. Il nuovo anno porterà poi con sé l’apertura della finestra invernale di calciomercato dove ilsi prepara a essere protagonista.Il clubpunterà sicuramente a un difensore per rinforzare il reparto arretrato oltre all’arrivo quasi certo del giovane Hasa. Ci sarà però movimento anche in uscita, con la solita situazione riguardante Osimhen (piace già per gennaio in Inghilterra) e il possibile tentativo del Galatsaray per unbig.