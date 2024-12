Romadailynews.it - Da oggi su Prime Video ‘Il diavolo è Dragan Cygan’ di Emiliano Locatelli con Enzo Salvi e Sebastiano Somma

Distribuzione Roble FactoryDaè disponibile gratuitamente su, ‘IlCygan‘, esordio nel lungometraggio di, film interpretato da, Adolfo Margiotta, Gennaro Lillio, Ivan Boragine, Giovanni Carta, Emy Bergamo, Carlotta Rondana e Lara Balbo. Prodotto da Roble Factory, Method, in collaborazione con Whitedust Productions e Nuovaera Film, il film si avvale della direzione della fotografia di Tomaso Aramini, del montaggio di LorMuto e Pier Damiano Benghi, delle scenografie di Massimiliano Mereu e Roberto Papi, dei costumi di Arturo Montoro e Alice Sinnl e delle musiche di Emanuele Braga., ex rapinatore redento dal passato misterioso e Daniele, umile operaio, giovane padre di Andrea e marito di Sofia, condividono entrambi la passione per il gioco degli scacchi, grazie alla quale diventano presto ottimi amici.