Ilrestodelcarlino.it - Castignano senza Natale per il funerale di Emanuela: “La violenza deve sparire dal nostro cuore”

(Ascoli Piceno), 24 dicembre 2024 – Lacrime e incredulità, a Ripaberarda, per ildiMassicci, la 45enne uccisa di botte dal marito Massimo Malavolta, giovedì scorso, nella loro abitazione che si trova nella piccola frazione picena di. La chiesa di Sant’Egidio Abate, questa mattina, non è riuscita a contenere tutte le persone che hanno voluto partecipare alle esequie della giovane mamma ammazzata dal compagno. Ad accompagnare il feretro coperto da fiori bianchi l’intera comunità di, ancora incredula per l’orrore che si è consumato. In tanti si sono stretti attorno ai due figli di soli 10 e 11 anni, rimasti orfani di madre e con un padre arrestato. Presente alanche il sindaco Fabio Polini. “Oggiparlare solo il dolore – ha detto il vescovo Gianpiero Palmieri, che ha celebrato la messa -.