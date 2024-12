Ilrestodelcarlino.it - Assunzioni, dicembre chiude in calo del 13%

Nemmeno Reggio è più un’isola felice in termini di occupazione. Non accenna infatti ad arrestarsi la diminuzione dei nuovi contratti di lavoro previsti dalle imprese reggiane. Secondo i dati di Unioncamere in sinergia col Ministero del Lavoro, il mese disi dovrebbere con l’attivazione di 2.380 nuovi contratti, quasi il 13% in meno rispetto allo stesso periodo del 2023. Si prevede poi che nel trimestre2024-febbraio 2025 se ne attivino circa 12.420 con undel 5,5% rispetto alla medesima scansione temporale tra il 2023 e il 2024. Vengono quindi evidenziate severe criticità, ma con vari distinguo tra i settori produttivi. I contratti previsti asi concentrano infatti per il 62,6% nel settore dei servizi, con unrispetto all’anno scorso di circa il 6%, in particolare in quelli alle imprese.