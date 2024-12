Quotidiano.net - Agguato a Mantova: freddato nel garage

SUZZARA ()Aspettava la figlia in auto, nel corsello deldi casa. Qualcuno si è avvicinato e ha fatto fuoco, più volte, centrandolo alla testa. È morto così Francesco Capuano, un ex bidello in pensione di 79 anni, a pochi passi dal cancello della sua stessa villetta, in un’area condominiale della zona residenziale di Suzzara, in provincia di. L’omicidio è fra le 9 e le 9.30 di ieri. La vittima era sul sedile del passeggero e stava attendo la figlia, che era risalita in casa perché si era dimenticata qualcosa. Quando la donna è scesa, ha trovato il padre già morto. Dall’auto, ancora aperta, non mancava nulla. A terra non sono stati trovati bossoli. Se a sparare è stata una pistola, potrebbe quindi trattarsi di un revolver, che trattiene le cartucce usate. Sull’omicidio indagano i carabinieri del nucleo investigativo di