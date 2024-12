Quotidiano.net - WhatsApp: ecco quali smartphone non supporteranno più l'app dal 1 gennaio 2025

Leggi su Quotidiano.net

A partire dal 1interromperà il supporto per numerosi modelli di, in particolare quelli con sistemi operativi Android obsoleti. Questa decisione, comunicata da Meta, mira a garantire la sicurezza degli utenti e a permettere l'integrazione di nuove funzionalità che richiedono hardware e software più moderni. Motivi della sospensioneha stabilito che solo i dispositivi con Android 5.0 Lollipop o versioni successive potranno continuare a utilizzare l'app. Questo cambiamento è necessario poiché i modelli più datati, lanciati tra il 2012 e il 2013, non possono ricevere aggiornamenti del sistema operativo e presentano vulnerabilità di sicurezza. La piattaforma, infatti, sta evolvendo per includere nuove tecnologie e miglioramenti che non possono essere supportati dai dispositivi più vecchi.