Sport.quotidiano.net - Volley femminile - Serie "C» e Serie "D». Vince solo il System, un punto per la Pantera

Leggi su Sport.quotidiano.net

In"C" si chiude un’annata, ma anche una settimana densa di emozioni per McDonald’s Porcari. Settimana iniziata a -6 dalla vetta, poi ridotto a -1 prima dello scontro diretto di sabato sera che ha rispedito le porcaresi a 4 lunghezze di distanza dalla coppia di testa. Il Pescia, dopo il doppio ko in tre partite, ritrova la verve e ha la meglio su Porcari. Ad inizio match netto 25/10 per le padrone di casa, ma la reazione del McDonald’s è degna delle grandi squadre, con il 23/25 del momentaneo pareggio. Purtroppo, pur mantenendosi sui binari del pieno equilibrio, il match scivola via a favore delle pistoiesi con un doppio 25/21. Si chiude così un 2024 che rimarrà comunque nella storia della società, capace dire a mani basse la regular season ’23-’24 che, seppur non si sia materializzata nella promozione in "B", ha consacrato Porcari tra le realtà di maggior rilievo della nostra regione.