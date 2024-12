Thesocialpost.it - Terremoto in Italia, la terra torna a tremare all’improvviso

Leggi su Thesocialpost.it

Continuano le registrazioni di terremoti inda parte dell’INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia). Grazie alla vasta rete di sismografi distribuiti su tutto il territoriono, l’istituto è in grado di fornirci informazioni dettagliate su ogni evento sismico, comprese le scosse avvenute in altre parti del mondo. Nella notte tra il 22 e il 23 dicembre sono state registrate complessivamente solo 12 scosse, tutte con magnitudo attorno al grado 1 sulla scala Richter.Leggi anche: “Ecco quando me ne andrò”. Ornella Vanoni, la dolorosa confessionePrima di analizzare le scosse sismiche odierne in, è interessante notare un evento significativo avvenuto poco dopo le sette del mattino. In quel momento, la sala sismica di Roma ha registrato una forte scossa di magnitudo 5.