Sci di Fondo, dal 28 dicembre al 5 gennaio l’Italia in gara al Tour de Ski

Saranno ben sette le gare che si svolgeranno in 9 giorni per la 19esima edizione del tradizione circuito iridato delde Ski di Sci di. Si rinnova allora l’appuntamento in programma della Coppa del Mondo di Dobbiaco e Val di Fiemme.Ci saranno gli Azzurri (tredici uomini e cinque donne) nella lunga competizione che si svolgerà dal 28al 5.I convocati e il programma delle gare – Fonte fisi.orgFederico Pellegrino, Francesco De Fabiani, Elia Barp, Davide Graz, Simone Mocellini, Simone Daprà, Paolo Ventura, Michael Hellweger, Giovanni Ticcò, Martino Carollo, Lorenzo Romani, Giacomo Gabrielli, Martin Coradazzi, Caterina Ganz, Anna Comarella, Nicole Monsorno, Nadine Laurent e Federica Cassol.Sab. 28/12/24 – Coppa del mondo/de Ski – Sprint TL maschile e femminile Dobbiaco (Ita) – qualificazioni ore 12.