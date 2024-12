Quotidiano.net - Rogiti, non sarà più obbligatorio indicare la provvigione pagata

Roma, 23 dicembre 2024 – Quando si acquista o si vende un immobile, è previsto per i notai l'obbligo di, nell'atto, l'importo che i soggetti della compravendita hanno speso per il mediatore, qualora se ne siano avvalsi. Quest'obbligo ha sempre rappresentato, specie per gli agenti immobiliari, un momento delicato, in quanto può essere notata una commissione diversa per chi compra e chi vende, cosa comunque pienamente lecita, ma spiacevole per chi magari scopre di aver pagato di più per il medesimo servizio. Il pensiero di Santino Taverna Il via libero definitivo, arrivato nei giorni scorsi al Senato, del ddl Collegato lavoro, lo rende una legge applicabile per qualunque compravendita, sia appartamenti che box che altri immobili. Si tratta di una piccola rivoluzione, che di fatto tutela anche la privacy delle persone, che non saranno più tenute adl'importo speso per l'intermediazione nell'atto notarile.