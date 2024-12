Game-experience.it - PS5, Sony sta bannando gli utenti che utilizzano il browser “nascosto” della console?

Leggi su Game-experience.it

Pare cheabbia iniziato a prendere misure drastiche contro chi cerca di accedere aldi PS5. Difatti stando alle segnalazioni che stanno spuntando in rete in queste ore, gliche sfruttano metodi non ufficiali, come l’invio di link tramite chat, stanno ricevendo delle e-mail automatiche di avviso e rischiano il ban dell’account PSN.Questa decisione del colosso giapponese riflette la volontàcompagnia di proteggere lada potenziali minacce come il “jailbreak”. Ricordiamo infatti che PlayStation 5 non offre unaperto e ufficialmente accessibile, ma per lungo tempo sono stati trovati metodi alternativi per sfruttarlo, come l’invio di un link a Google tramite messaggio.Questo metodo, usato da alcuni per guardare video su YouTube o Twitch in modalità picture-in-picture durante il gioco, sembrerebbe essere finito sotto il mirino di