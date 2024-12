Lortica.it - Opocsoro

Leggi su Lortica.it

Il 23 dicembre: il giorno in cui il panico da “Non ho fatto niente di quello che dovevo fare” si combina con la certezza che ormai è troppo tardi. Le stelle oggi si limitano a guardare e scuotere la testa, sperando che almeno questa volta seguiate i loro consigli. o che abbiate un piano B decente. Ariete(21 marzo – 20 aprile)Oggi siete più veloci di un corriere espresso, ma attenzione: non tutto si può risolvere con la fretta. Se vi trovate a impacchettare regali al semaforo, forse è il caso di rallentare. O di arrendervi al fascino della busta regalo. Toro(21 aprile – 20 maggio)Oggi il vostro unico obiettivo è sopravvivere alle follie pre-natalizie con il minimo sforzo. Le stelle vi approvano, ma ricordano che delegare non è sinonimo di furbizia se poi vi tocca rimediare. Controllate che il cenone non includa “pizza e birra”.